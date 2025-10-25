本日10⽉25⽇にデビュー28周年を迎えたゆずが、 2026年5⽉より⾃⾝初の弾き語りアリーナツアーを開催することを発表した。

発表が行われたのは、本日東京・有明アリーナで開催された＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ ITOCHU＞の公演中にて。＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞は2026年 5⽉4⽇(⽉・祝)の 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を⽪切りに、7⽉26⽇(⽇)の神奈川・横浜アリーナ公演まで全21公演を敢⾏する。

デビュー前に⾏なっていた横浜・伊勢佐⽊町での路上ライブを原点として、ゆずの⼀つの⾳楽スタイルとして確⽴している“弾き語り”。これまで⼤規模会場での弾き語りライブ、ホール・ライブハウス規模での弾き語りツアーは⾏なってきたが、アリーナ規模の弾き語りツアーはキャリア初。2027年にデビュー30周年を迎えるゆずが、再び弾き語りに向き合い、今だからこそ表現することができる弾き語りライブを届ける。

チケットはファンクラブ「ゆずの輪」会員先⾏受付がスタート。

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

2026年

5⽉4⽇(⽉・祝) セキスイハイムスーパーアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉5⽇(⽕・祝) セキスイハイムスーパーアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉16⽇(⼟)⽇本ガイシホール 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉17⽇(⽇)⽇本ガイシホール 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島グリーンアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉24⽇(⽇) 広島グリーンアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場 15:00 / 開演 16:00

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場 15:00 / 開演 16:00

6⽉6⽇(⼟) K アリーナ横浜 開場 14:30 / 開演 16:00

6⽉7⽇(⽇) K アリーナ横浜 開場 14:30 / 開演 16:00

6⽉13⽇(⼟) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

6⽉14⽇(⽇) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

6⽉23⽇(⽕) ⼤阪城ホール 開場 17:30 / 開演 18:30

6⽉24⽇(⽔) ⼤阪城ホール 開場 17:30 / 開演 18:30

7⽉11⽇(⼟) マリンメッセ福岡A館 開場 15:00 / 開演 16:00

7⽉12⽇(⽇) マリンメッセ福岡A館 開場 15:00 / 開演 16:00

7⽉18⽇(⼟) サンドーム福井 開場 15:00 / 開演 16:00

7⽉19⽇(⽇) サンドーム福井 開場 15:00 / 開演 16:00

7⽉24⽇(⾦) 横浜アリーナ 開場 17:30 / 開演 18:30

7⽉25⽇(⼟) 横浜アリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00

7⽉26⽇(⽇) 横浜アリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00 特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026

■＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞

10月23日(木) 東京・有明アリーナ

10月25日(土) 東京・有明アリーナ

10月26日(日) 東京・有明アリーナ

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/getback-tobira2025/

■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞

12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/

■＜YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet＞

12⽉13⽇(⼟) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

12⽉14⽇(⽇) ⻑崎スタジアムシティHAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/japanlive_GETBACK/

■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞

2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026

