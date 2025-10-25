大阪・読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネットのニュース情報番組「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）が２５日、生放送され、２４日に番組で行った日本維新の会の遠藤敬・国対委員長とのインタビューをＶＴＲでオンエアした。

「連日の舞台裏を初めてカメラの前で語った」とナレーションで紹介され、インタビューが始まった。

―どういった経緯で連立成立に至ったのか。

遠藤氏「公明党さんが離脱する９日の日に、何の気なしに、ちょっと体調悪くないんかなと思って、ちょっと心配をふっとよぎったんで。メールしたんです。ショートメールを。高市さんに」

―その時点で公明党が離脱すると思っていたのか。

遠藤氏「僕は思っていました」

―そのタイミングでショートメール。

遠藤氏「そうそう。これ大変だわと。高市早苗さんから（返信があり）『ウチとも一回話しようよ』という話でした」

「両党の距離が一気に縮まった。背景には、トップ同士の決断があった」とナレーションされ、自民・高市総裁と、維新・吉村洋文代表が映し出された。

遠藤氏「万博の閉会日（１３日）、（高市氏と吉村氏の）お互いに携帯電話の電話番号を僕がショートメールでクロスで送って。それ（電話会談）を４０分間やってもらったんです。吉村さん、高市さんも（気持ちは）同じでしたよ。『いいと思う』と。『できると思う』と。『気持ちはよく分かりました』という高市さんのお話もあったし、吉村さんも『いけるんじゃないですか』と。（私が）『アクセル踏むよ』って言ったら『ぜひやってください』っていう指示があったんで、そこで完全にアクセルを踏み込むということを決めたと」

―高市氏らしさとは。

遠藤氏「やっぱり決断力の早さ。政治家・高市早苗の真骨頂というか。早い。決断が」

吉村氏らから「泉州のおっちゃん」「エンちゃん」と愛されている遠藤氏。「サナエちゃん」と呼ぶ高市氏との太いパイプが、自維連立への原動力となった。