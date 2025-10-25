ÅÚÃÅ¾ìÃÆ¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡»Ä¤ê3»î¹ç¡Ä¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¼¡Âè¡×
¼¯Åç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇµþÅÔ¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Î¥É¥í¡¼
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï10·î25Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¤òÚ»¤ê°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£µþÅÔ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¼¯Åç¤Ï½øÈ×¡¢FW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤ÈÎëÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£½ù¡¹¤ËµþÅÔ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±36Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÎëÌÚ¤È¶¥¤Ã¤¿FWÄ¹Âô½Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÆ¬¤«¤éMFÃÎÇ°·Ä¤òÅêÆþ¡£¤µ¤é¤ËMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¡¢FWÅÄÀîµü²ð¡¢MF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¡¢FWÆÁÅÄÍÀ¤È¼¡¡¹¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµþÅÔ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤»¤º¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£ÇÔÀïÇ»¸ü¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¾¾Â¼¤Ø¤Ä¤Ê¤®º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£°ì»³±Û¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÎëÌÚ¤¬Áê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÍº¶«¤Ó¤òµó¤²´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£±¦Â¤ÏÚ»¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¿ÅÙ¤â·ý¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÎÅÓÃæ¤«¤éµþÅÔ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÁê¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ó¼ý¤Ç¤¤º¡¢¸åÈ¾Æ¬¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÃÎÇ°¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÏÂ¿Ê¬À¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤òÄ¶¤¨¤ÆÅ¨¿Ø¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥«¥¹¥«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤¬Á°¤Ø¤ÈÁªÂò¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë¹½Æþ¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£Æþ¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ï½³¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤À¤¤¤ÖËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï3ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÆ§¤ß¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ê¡¢¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤ÈÂ¿Ê¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç»Ä¤ê¤Î3¤Ä¤Ï¡£º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿º£Æü½Ð¤¿²ÝÂê¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Í¤·¤Æ1²óÂÎµÙ¤á¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¼¡Àá¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤È²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¥´¡¼¥ë¿ô¤ò2·å¤Î10ÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¥¨¡¼¥¹FW¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë