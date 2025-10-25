元ＨＫＴ４８のタレント・村重杏奈が２５日、都内で行われた「村重杏奈 『ＶｉＶｉ』表紙 記念会見」に登場した。

ファッションやライフスタイルのトレンドを提供する女性向けファッション雑誌「ＶｉＶｉ」に、村重は２０２１年に初登場。以来、今までに９回掲載されたが、記念すべき１０回目となる１２月の特別版で表紙を飾ることになった。

ファッション誌のカバーは初めてで、「やったー！ うれしい！」と両手を突き上げた。「初めて買ったのが『ＶｉＶｉ』だったので、読者の村重が表紙を飾れるなんて、これこそバラエティーミラクル人生だと思う。女子の人生の教科書なんですよ。それの表紙になれたことはビックリ仰天です」と喜びを爆発させた。周囲の反響も良く、「総選挙圏外だった女の大逆襲です。人生なにがあるか分からないなと思って、最高に幸せな一日を過ごせました」と笑顔を見せた。

今回はファッション誌の表紙を務めた村重だが、来年春には初写真集の発売が決定。テーマは”大人村重”で「皆さんの想像をはるかに超えるような写真集を作っちゃおうかなと思います。おしゃれな大人な色気、誰しもが息をのんでしまうような写真集を出したいと思います」と意気込んだ。