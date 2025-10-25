◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025 日本15―19オーストラリア（2025年10月25日 東京・国立競技場）

世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で敗れた。

主力に定着したPR竹内柊平（東京SG）は後半12分に反撃のトライをマークするなど、同26分までプレー。ただ奮闘空しく4点差で惜敗し、試合後は涙を流しながら「本気で準備してきて、本気で勝つ気で、勝てなかったことが悔しい」と声を絞り出した。

日本は前半、テリトリーとポゼッション争いで劣勢となり、ディフェンスの時間帯が続いた。そんな中でCTBチャーリー・ローレンス（相模原）のシンビンが明けた直後の前半37分、竹内自身も防御場面で不当なプレーを犯し、10分間の一時的退場に。結果的に1人少ない時間帯に失点することはなかったものの、勝機を遠のかせる一因となった。

トライはゴール前に迫った場面で、勢いを付けて走り込んだ竹内にSH藤原忍（東京ベイ）が絶妙なタイミングでパスアウト。タックルを浴びながらもトライゾーンにボールを持ち込み、「個人どうこうではなく、みんなのトライ。形になったのはうれしい」と話した。その後も1トライを追加したが、わずか4点届かず。「テストマッチである以上、結果が全て。（今年のテストマッチ）残り4戦で、どうこの悔しさを取り戻すか」とリベンジを誓った。