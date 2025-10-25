¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÀé¤Ç¹âÌÚ¤¬9Ï¢ÇÆ¡¡Ã±ÆÈºÇÂ¿¡¢Á´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï25Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ74¤Ç9Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤Ç¾®Ê¿Æà½ï¤Î8ÅÙ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Ã±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤¬1Ê¬15ÉÃ15¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¤¿µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤¬3°Ì¡£ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï21ºÐ¤Î³Þ¸¶¸÷ÂÀÏ¯¡ÊÀìÂç¡Ë¤¬1Ê¬45ÉÃ51¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÏËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¡Ë¤¬7Ê¬6ÉÃ65¤Ç4Ï¢ÇÆ¡£3000¥á¡¼¥È¥ë¤È¹ç¤ï¤»2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£