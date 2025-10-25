MLBワールドシリーズ初戦が日本時間25日に行われ、ドジャースはブルージェイズに11失点を喫し、敗れました。

連覇を目指すドジャースは、2回にキケ・ヘルナンデス選手のタイムリーで先制。3回にはウィル・スミス選手のタイムリーで1点を追加しますが、4回に先発のブレーク・スネル投手がドールトン・バーショ選手の2ランホームランで同点に追いつかれます。

同点の6回には、スネル投手が無死満塁のピンチを招き、降板。継投に入りますが、2番手のエメ・シーハン投手が2本のタイムリーや押し出し四球で3失点。さらに3番手のアンソニー・バンダ投手が代打アディソン・バーガー選手の満塁弾やアレハンドロ・カーク選手の2ランホームランを許し、一挙9失点を喫しました。

直後の7回、大谷翔平選手のワールドシリーズ第1号となる2ランホームランで2点を返しますが、追い上げることはできず。敵地で迎えたワールドシリーズ第1戦を落としています。

32年ぶりのワールドシリーズとなるブルージェイズは14安打11得点でドジャースを圧倒。ポストシーズンは12試合で驚異のチーム打率.305で、11試合で50得点のドジャースを大きく上回る82得点を記録。主軸のウラジーミル・ゲレロJr.選手は打率.447、6本塁打と圧巻のパフォーマンスをみせています。

【ワールドシリーズ】第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース