露呈したドジャースの「弱点」　米震撼の大勝劇にブルージェイズ地元局は熱狂「彼らは最も厳しい試練に直面している」

文字通りの大勝劇に地元も沸いた。

現地時間10月24日に行われたワールドシリーズ第1戦で、ドジャースを本拠地で迎え撃ったブルージェイズは打線が爆発。大量11得点を挙げ、11-4で貴重の白星を飾った。

先手を取られる苦しい展開を攻撃陣が覆した。2点をリードされた4回にダルトン・バーショの2ランホームランで追いついたブルージェイズは、6回にはアディソン・バーガーの満塁ホームランなどで一挙9得点。今ポストシーズンで3戦3勝、防御率0.86と絶好調だった相手先発ブレーク・スネルを見事に攻略した。

ドジャースの反撃も大谷翔平の2ランホームランによる2点に留めたブルージェイズ。攻守で強敵に付け入る隙を与えない野球は、スタンドを埋め尽くした4万4353人のファンを熱狂させた。

当然ながら地元メディアも興奮気味に試合をリポート。スポーツ専門局『Sports Net』は「ブルージェイズは大胆なロースターの配置転換を行い、強豪ドジャースのあらゆる強みを削ぐだけでなく、弱点をも露呈させた」と絶賛。今年9月にメジャーデビューしたばかりの“新人右腕”トレイ・イェサベージの抜擢や、逃げ切りを推し進めた巧みな継投策を称えた。

「あらゆる決断が好転した。まずは22歳の新人投手を、煌びやかなスターたちに挑ませたこと。彼らしい投球こそ鳴りを潜めたが、なんとか持ちこたえさせ、チームにチャンスを与えた。そして攻撃陣は長らく苦しめられてきたパワーのある左腕（スネル）を疲弊させ、驚くほど容赦なく攻め立てた。そして彼の後を継ぐ投手を次々と打ち負かした」