今季初の３失点、リーグ最少失点の広島はなぜ横浜FM戦で崩れたのか。守護神・大迫の見解「１失点目がゲームを難しくした」
2025年10月25日、サンフレッチェ広島がアウェーで横浜F・マリノスに０−３と完封負け。今季J１リーグで最少失点の守備陣はなぜ崩れたのか。試合後、守護神の大迫敬介は「１失点目がゲームを難しくした」とコメントしていた。
０−０で迎えた12分、広島は大迫のキックミス（グラウンダーのパスが横浜FMの喜田拓也のところに行ってしまった）でピンチに陥った結果、植中朝日にミドルを決められた。
「僕が蹴るのを見越して味方が前に行きかけたタイミングで（パスが）引っ掛かってしまったので、そのスペースを上手く使われてしまいました。ああいう取られ方をすると、味方も隙を作ってしまって。僕自身もシュートを止めないといけませんでした」
この失点でリズムを崩した広島は同点にできないまま、終盤にもゴールを許す。大迫の言うように、「１失点目がゲームを難しくした」のは事実だろう。ちなみに、大迫の加藤陸次樹へのグラウンダーのパス（12分）は狙っていたという。
「ムツくん（加藤）と目が合って、相手も少し前がかりになっていたので、あそこでひとつ通せればひっくり返せるかなと。トライした中でのミスですね。質を上げるだけです」
大迫はそう反省を口にした。今季初の３失点については「それで自信が揺らぐことはない」と捉えていた守護神は、この敗戦の悔しさをルヴァンカップ決勝（11月１日／相手は柏レイソル）で晴らせるか。期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
０−０で迎えた12分、広島は大迫のキックミス（グラウンダーのパスが横浜FMの喜田拓也のところに行ってしまった）でピンチに陥った結果、植中朝日にミドルを決められた。
この失点でリズムを崩した広島は同点にできないまま、終盤にもゴールを許す。大迫の言うように、「１失点目がゲームを難しくした」のは事実だろう。ちなみに、大迫の加藤陸次樹へのグラウンダーのパス（12分）は狙っていたという。
「ムツくん（加藤）と目が合って、相手も少し前がかりになっていたので、あそこでひとつ通せればひっくり返せるかなと。トライした中でのミスですね。質を上げるだけです」
大迫はそう反省を口にした。今季初の３失点については「それで自信が揺らぐことはない」と捉えていた守護神は、この敗戦の悔しさをルヴァンカップ決勝（11月１日／相手は柏レイソル）で晴らせるか。期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？