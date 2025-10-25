「こんな可愛い子がフードコートにいるなんて」田中れいな、親近感あるオフショットに「何か嬉しい」の声
元モーニング娘。の田中れいなさんは10月25日、自身のInstagramを更新。フードコートでのオフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「安定のかわいさ」「私も気になってた！」「おいしそう 食べれて良かったですっ」「丸亀製麺にれいなさんがいるとは何かうれしい」「めっちゃかわい過ぎっ」「フードコートでこんなかわいく写れるのマジで最強アイドル」「こんなかわいい子がフードコートにいるなんて」「夢かなってよかったね」との声が寄せられました。
「安定のかわいさ」田中さんは「ずーっと食べてみたかった丸亀製麺のうどーなつを食べる事ができました！夢かなった〜ぁ わーいっ」とつづり、3枚の写真を投稿。オフショットを公開しました。フードコートにいるようで、念願のドーナツを片手にうれしそうな表情。3枚目では、両手にドーナツを持ってかわいらしいポーズを披露しています。
「遭遇したい」田中さんは11日の投稿で、「大好きスシロー」とつづり、おすしを楽しむ姿を公開。コメントでは、「髪形似合ってるよ」「遭遇したい。」「スシロー行くんだ！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)