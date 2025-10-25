元モーニング娘。の田中れいなさんは10月25日、自身のInstagramを更新。フードコートでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田中れいなさん公式Instagramより）

元モーニング娘。の田中れいなさんは10月25日、自身のInstagramを更新。フードコートでのオフショットを公開しました。

【写真】田中れいな、フードコートでのオフショット公開！

「安定のかわいさ」

田中さんは「ずーっと食べてみたかった丸亀製麺のうどーなつを食べる事ができました！夢かなった〜ぁ　わーいっ」とつづり、3枚の写真を投稿。オフショットを公開しました。フードコートにいるようで、念願のドーナツを片手にうれしそうな表情。3枚目では、両手にドーナツを持ってかわいらしいポーズを披露しています。

この投稿にファンからは、「安定のかわいさ」「私も気になってた！」「おいしそう　食べれて良かったですっ」「丸亀製麺にれいなさんがいるとは何かうれしい」「めっちゃかわい過ぎっ」「フードコートでこんなかわいく写れるのマジで最強アイドル」「こんなかわいい子がフードコートにいるなんて」「夢かなってよかったね」との声が寄せられました。

「遭遇したい」

田中さんは11日の投稿で、「大好きスシロー」とつづり、おすしを楽しむ姿を公開。コメントでは、「髪形似合ってるよ」「遭遇したい。」「スシロー行くんだ！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)