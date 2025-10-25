初めて過ごす夜…“裸の付き合い” 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』第2話見どころ
俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜 深1：00 関西ローカル）の第2話が、きょう25日に放送される。
【動画】修学旅行初日の夜…一軍イケメンとの裸の付き合い 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』第2話予告編
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
高校2年生の日置（藤本）は仲の良い友達とクラスが離れて、修学旅行の班決めで1人ぼっちに。しかし、同じ中学出身の男子に誘われて、4人のイケメンが集うグループに強引に招かれる。“四天王”と呼ばれるほど学校の人気者たちに最初は困惑する日置だが、四天王の1人・渡会（簡）が常に日置のことを気に掛けてくれ、徐々に打ち解けていき…。
第2話は、修学旅行1日目の夜、裸の付き合いと重めの恋バナが描かれる。さらに、旅行2日目は自由行動で遊園地へ行くことになる。予告編では、一軍イケメンとの“裸の付き合い”の様子や、「初めて過ごす夜で距離はさらに縮まり」…の姿が映っている。
■第2話あらすじ
2人きりの部屋で、転んで渡会（簡秀吉）を押し倒してしまった日置（藤本洸大）は気が動転し、「なんでもするから、許して欲しい」と言ってしまう。「考えとく。修学旅行が終わるまでに」といたずらに微笑む渡会に、日置はぼう然とする。
その夜、5人は恋バナで盛り上がる。渡会をはじめ、守崎（桜木雅哉）、仲里（福田歩汰）、堀田（清水海李）、“四天王”全員に彼女がいないことが判明。そして渡会は、3人から「嫉妬深い」「重い」などと暴露され、「日置に変なこと吹き込むな」とすねた様子に。
そして修学旅行2日目は、女子グループと遊園地を訪れる。渡会と仲良くなりたい陽菜（水戸由菜）は、やたらと日置の世話を焼く渡会に疑問を抱き、「日置くんって渡会くんのなに？」と日置を問い詰め…。
