■全国の26日（日）の天気

前線や低気圧の影響で、中国四国から北海道は、広い範囲で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため雷を伴う所があり、四国から関東の沿岸部や北海道では、激しく降る所がありそうです。大雨となる所もあり、土砂災害などに十分注意が必要です。九州や沖縄は、晴れ間が出るでしょう。

朝の気温は25日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本や北陸で20℃以上の所が多く、九州や四国の太平洋側では、夏日の所がありそうです。関東は16℃くらいにとどまり、広く11月中旬並みの寒さとなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　 　6℃（＋4　平年並み）
仙台　　　12℃（＋2　10月中旬）
新潟　　　13℃（＋5　10月中旬）
東京都心　13℃（＋1　平年並み）
名古屋　　17℃（＋1　10月上旬）
大阪　　　18℃（＋2　10月上旬）
広島　　　17℃（＋2　10月上旬）
高知　　　20℃（＋3　9月下旬）
福岡　　　17℃（±0　10月中旬）
鹿児島　　20℃（-2　10月上旬）
那覇　　　25℃（±0　9月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　15℃（＋3　平年並み）
仙台　　　16℃（-1　11月上旬）
新潟　　　20℃（＋1　10月中旬）
東京都心　16℃（＋3　11月中旬）
名古屋　　19℃（±0　11月上旬）
大阪　　　22℃（±0　平年並み）
広島　　　22℃（＋2　平年並み）
高知　　　27℃（＋4　10月上旬）
福岡　　　24℃（＋2　10月中旬）
鹿児島　　28℃（±0　10月上旬）
那覇　　　29℃（-1　10月上旬）

■全国の週間予報

27日から28日にかけては、オホーツク海で低気圧が発達し、北日本に寒気が流れ込むでしょう。北海道から北陸は雨が降り、北海道では、27日の夜以降、平地でも雪の降る所がありそうです。風も強まり、荒れた天気になるでしょう。積雪やふぶきとなる所もあり、注意が必要です。

28日は、東北北部でも雪の交じる所がありそうです。29日以降も、北海道では雨や雪の降りやすい天気が続くでしょう。一方、九州から東北太平洋側では、27日から30日頃にかけて、晴れる所が多くなりそうです。