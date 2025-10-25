■全国の26日（日）の天気

前線や低気圧の影響で、中国四国から北海道は、広い範囲で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため雷を伴う所があり、四国から関東の沿岸部や北海道では、激しく降る所がありそうです。大雨となる所もあり、土砂災害などに十分注意が必要です。九州や沖縄は、晴れ間が出るでしょう。

朝の気温は25日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本や北陸で20℃以上の所が多く、九州や四国の太平洋側では、夏日の所がありそうです。関東は16℃くらいにとどまり、広く11月中旬並みの寒さとなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 6℃（＋4 平年並み）

仙台 12℃（＋2 10月中旬）

新潟 13℃（＋5 10月中旬）

東京都心 13℃（＋1 平年並み）

名古屋 17℃（＋1 10月上旬）

大阪 18℃（＋2 10月上旬）

広島 17℃（＋2 10月上旬）

高知 20℃（＋3 9月下旬）

福岡 17℃（±0 10月中旬）

鹿児島 20℃（-2 10月上旬）

那覇 25℃（±0 9月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 15℃（＋3 平年並み）

仙台 16℃（-1 11月上旬）

新潟 20℃（＋1 10月中旬）

東京都心 16℃（＋3 11月中旬）

名古屋 19℃（±0 11月上旬）

大阪 22℃（±0 平年並み）

広島 22℃（＋2 平年並み）

高知 27℃（＋4 10月上旬）

福岡 24℃（＋2 10月中旬）

鹿児島 28℃（±0 10月上旬）

那覇 29℃（-1 10月上旬）

■全国の週間予報

27日から28日にかけては、オホーツク海で低気圧が発達し、北日本に寒気が流れ込むでしょう。北海道から北陸は雨が降り、北海道では、27日の夜以降、平地でも雪の降る所がありそうです。風も強まり、荒れた天気になるでしょう。積雪やふぶきとなる所もあり、注意が必要です。

28日は、東北北部でも雪の交じる所がありそうです。29日以降も、北海道では雨や雪の降りやすい天気が続くでしょう。一方、九州から東北太平洋側では、27日から30日頃にかけて、晴れる所が多くなりそうです。