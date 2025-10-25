2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÆø¤ï¤¹seju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡ÖÀëºà¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¤Ç´é¸«¤»¤Ë¹Ô¤¡¢»£±Æ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ïseju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¡Ê¤ß¤¾¤Ð¤¿¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù12¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öseju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡×¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2025Ç¯3·î¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÂ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¡¢Æ²¡¹¤ÎÂè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÁáÂ®¡¢ÂèÆó²ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢26¹æ¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¿Íµ¤¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£°Ê¹ß¡¢½µ´©»ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤¤¤Þ¤Ê¤ª¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î´é¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¤¿¤À¡¢Èà½÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò¤É¤¦Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¼¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯12¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Takeo.Dec¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤½¤ÎÁ°¸å¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¤«......¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¢¤ë¤«¤Ê¡£¤Þ¤¡¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¡¼¡¼¤Ç¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤ÏÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÂçºå°é¤Á¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜÎ©¤Ä»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤³¤½¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡¡
¹ÂÃ¼¡¡ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î¿³ºº¤Î¸å¡¢Êì¤È¸¶½É¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¡¹¤È¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¹ÔÎó!?¡¡¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Ë½êÂ°¤ò¡©
¹ÂÃ¼¡¡Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È½÷Í¥»ÖË¾¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë±þÊç¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÍî¤Á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¹â¹»¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾åµþ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤âÂà½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤¸¤Ä¤Ï»ä¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¡¢À®ÀÓ¤¬¥ª¡¼¥ë5¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼õ¸³¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¹â¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼³Ø¹»À¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥ª¡¼¥ë5¤È¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥À¥ó¥¹Éô¤ËÆþ¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É³èÌö¤·¤¿¤È¤«¡£
¹ÂÃ¼¡¡¥À¥ó¥¹¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹Éô¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¹â¹»À¸³è¡£ëð²Î¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¶¡¦ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²¿¤ò¡©
¹ÂÃ¼¡¡½Î¹Ö»Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤¬½Î¹Ö»Õ!?¡¡À¸ÅÌ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ÇºÆ¤Ó¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡©
¹ÂÃ¼¡¡Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢½¢¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þ¤Ë·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¡£¤¢¤È¤º¤Ã¤ÈÂçºå¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¡¢¤½¤ì¤Û¤É¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±éµ»¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂçºå¹»¤Ë1Ç¯´ÖÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼Çµï¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¡£½é¼ª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÏÂ´¶È»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò½¸¤á¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤Ï¤¤¡£°ì¿Í¤º¤Ä±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ç¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëseju¤Ë¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤¤¤¨¡¢seju¤Ï¤½¤Î»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤ËDM¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎTikTok¤ò¸«¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢SNS¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½÷Í¥¤Ø¤Î¶áÆ»¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëºßÀÒ»þ¤«¤éTikTok¤Ê¤É¤òÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿SNS½Å»ë¤Î¹Í¤¨Êý¤¬seju¤ÎÊý¿Ë¤È¤â¹çÃ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÂ´¶È¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ½ê¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ø¡£¤µ¤Æ¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯12¹æ¡Ê3·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹æ¤Ïseju¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»ïÌÌ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ëÆÃ½¸¹æ¤Ç¤·¤¿¡£
¹ÂÃ¼¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀëºà¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£seju¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»öÌ³½ê¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È½µ¥×¥ì¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ë´é¸«¤»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çseju´ØÏ¢¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¡¢ËÜ¶¿Í®ÇÃ¤µ¤ó¡¢·¬Åç³¤¶õ¤µ¤ó¡¢Âç·§°ÉÍ¥¤µ¤ó¤é¡£¤É¤Á¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¸¤Ä¤ÏÊì¤«¤é¤Ï¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¿´¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¿åÃå¤Î»îÃå¡Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÊÔ½¸Éô¤â±ÑÃÇ¤È¤¤¤¦¤«¡£seju½êÂ°¤À¤«¤é¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë¤É¤ó¤Ê»Ò¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ÂÃ¼¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àëºà¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¤Ç´é¸«¤»¤Ë¹Ô¤¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£»×¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï³ùÁÒ¼þÊÕ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤«¡£¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢Â¨¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿åÃå¤ò¸«¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¾·×¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸«¤ÆÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â!¡©
¹ÂÃ¼¡¡¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸ý¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÃå¤Æ¤ß¤Æ¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤È¿åÃå¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·ë¶É¤Û¤È¤ó¤ÉÃå¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤¢¤È2·î¤Î»£±Æ¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¯Ä»È©¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¶ÛÄ¥¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¹ÂÃ¼¡¡¸«³«¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ºÇ½é¸«¤¿»þ¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃå¤Î¿§¤â¤¤¤¤¤·¡¢¸÷¤¬¼Í¤¹´¶¤¸¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÈâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯12¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Takeo.Dec¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤É¤Á¤é¤â¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ÇºÜ¹æ¤¬È¯Çä¡£¤´¼«¿È¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤Ï¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯Çä»þ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÇã¤Ã¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¹ÂÃ¼²È¤Ë¤Ï5ºý¤¯¤é¤¤¡¢¤³¤Î¹æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÂç¹¥É¾¡ª¡¡¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢3·î¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¡¢Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¿·¿Í¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤Ê¹¥·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö°ïºà¤À¡×¤ÈÊÔ½¸Éô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÂÃ¼¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤ë¤è¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç1°Ì¡¢¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¤Ç1°Ì¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ø¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âµÞ¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë±ó¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼Â´¶¤¬Ê¨¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤·¤ÆÁáÂ®¡¢2²óÌÜ¤Î»£±Æ¤¬·èÄê¡£¤·¤«¤âÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¨¡©¡¡½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÉ¾È½¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡ü¹ÂÃ¼°ª¡Ê¤ß¤¾¤Ð¤¿¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë
2001Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçºåÉÜ½Ð¿È ¿ÈÄ¹163Ñ
·ì±Õ·¿¡áA·¿
¼ñÌ£¡á´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹½¸¤á
ÆÃµ»¡á¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¸ø¼°Instagram¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¡Ø¥¬¥Á¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡Ù »£±Æ¡¿Takeo dec. ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë µÇ°¤¹¤Ù¤½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£¥µ¥é¥µ¥é¹õÈ±¥í¥ó¥°¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¡¢¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëµÓ......¤È´é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¤ËÈ´·²¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö