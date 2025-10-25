なにわ男子・西畑大吾「鬼滅の刃」コスプレ披露「まんま炭治郎」「可愛くてかっこいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/25】なにわ男子の公式Instagramが、10月24日に更新された。西畑大吾のコスプレ姿に反響が寄せられている。
【写真】西畑大吾「再現度高い」絶賛集まる“炭治郎”コスプレ姿
西畑は人気漫画「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎になりきった姿を公開。「鬼滅の刃がアニメ化する前に母から『大吾さ、炭治郎似合うと思う』と言われたことがありました」と明かし、アニメも漫画も映画も見る熱心なファンだと告白した。
また「このコスプレはそんな素晴らしい作品と素敵なキャラクターに出逢わせてくれた母への感謝です」と母親への感謝の気持ちを綴った。衣装だけでなく、髪型もイヤリングもポージングまでも完璧に再現されている姿を披露し、「炭治郎のように真っ直ぐで愛情深い男になりたいなぁ」というコメントで締めた。
この投稿は「まんま炭治郎じゃん」「可愛くてかっこいい」「完璧すぎる」「再現度高い」「めちゃ似合う」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西畑大吾「再現度高い」絶賛集まる“炭治郎”コスプレ姿
◆西畑大吾「鬼滅の刃」炭治郎コスプレ披露
西畑は人気漫画「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎になりきった姿を公開。「鬼滅の刃がアニメ化する前に母から『大吾さ、炭治郎似合うと思う』と言われたことがありました」と明かし、アニメも漫画も映画も見る熱心なファンだと告白した。
◆西畑大吾のコスプレに反響
この投稿は「まんま炭治郎じゃん」「可愛くてかっこいい」「完璧すぎる」「再現度高い」「めちゃ似合う」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】