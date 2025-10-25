»³²¼Èþ·î¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó²ó¸Ü¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ú¶ò¤«¼Ô¤Î⾝Ê¬¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/25¡Û±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î⾝Ê¬¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¶¦±é¤ÎÎÓÍµÂÀ¡¢°½Ìî¹ä¡¢⼭²¼Èþ⽉¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±Ê⽥¶×´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£»³²¼¤¬¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ç¶»¸µÈäÏª
¸¶ºî¤Ï⻄Èø½á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾⼩Àâ¡ÊÆÁ´Ö⽂¸Ë´©¡Ë¡£SNS¤ò²ð¤·¤Æ°Ç¤ËÂÄ¤Á¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ÈºÆ⽣¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå⽇ËÜ¤Î¡È°Ç¡É¤È¡È´õË¾¡É¤ò¿¿Àµ⾯¤«¤éÉÁ¤½Ð¤¹¾×·âºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢Âè30²ó³ø⼭¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉô⾨¤Ç¡¢ËÌÂ¼¡¢ÎÓ¡¢°½Ìî¤Î3¿Í¤¬¡ÖThe Best Actor Award¡ÊºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¡£⽇ËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î²÷µó¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃí⽬¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç⼥À¤òÁõ¤¤¡¢⾔ÍÕ¹ª¤ß¤Ë⾝´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤ÁÁê⼿¤Ë¸Ä⼈¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢⼾ÀÒÇäÇã¤òÆü¡¹¹Ô¤¦¥¿¥¯¥ä¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¾ì½ê¤À¤Ê¤È¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÀ¼¤Ç¡Ê¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¤È¡Ë¶«¤Ö¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´°À®¤·¤Æ¤«¤é¸ø³«¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÏÁá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¯¥ä¤È¥Þ¥â¥ë¡ÊÎÓ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡¦´õº»ÎÉ¤ò±é¤¸¤¿»³²¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Ë´õº»ÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁáÄ«¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤âÅìµþ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁáÄ«¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥¿¥¯¥ä¤¬°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë⼊¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Î³á⾕¤ò±é¤¸¤¿°½Ìî¤¬¡¢ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥ä¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤â¤³¤Î³á⾕¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÈÓ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°ì¿ÍÎ¹¤È¤«¤ò¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢°¦¤ò¹ðÇò¤·¤Æ°½Ìî¤é¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³²¼¤Ï¡¢¥¿¥¯¥ä¤È¥Þ¥â¥ë¤¬Éô²°¤Ç¥¢¥¸¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÁ´ÊÔÄÌ¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â³¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¤ªÎÁÍý¤¬¤ªÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºòÆüÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ë¤Î¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Öµû¤Ïº£¤Þ¤Ç»«¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬»«¤¯Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢º£¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âµû¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¢¥¸¤ò»«¤¤¤¿¤ê¡¢¶âÌÜÂä¤ò¡×¤È¹ðÇò¡£»³²¼¤âµû¤ò»«¤±¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·Ú¤¯¤Ï»«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¸¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¸Í²°¤È¤«¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ç¶»¸µÈäÏª
¢¡ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢»×¤¤½Ð¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÉñÂæ°§»¢
¸¶ºî¤Ï⻄Èø½á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾⼩Àâ¡ÊÆÁ´Ö⽂¸Ë´©¡Ë¡£SNS¤ò²ð¤·¤Æ°Ç¤ËÂÄ¤Á¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ÈºÆ⽣¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå⽇ËÜ¤Î¡È°Ç¡É¤È¡È´õË¾¡É¤ò¿¿Àµ⾯¤«¤éÉÁ¤½Ð¤¹¾×·âºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢Âè30²ó³ø⼭¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉô⾨¤Ç¡¢ËÌÂ¼¡¢ÎÓ¡¢°½Ìî¤Î3¿Í¤¬¡ÖThe Best Actor Award¡ÊºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¡£⽇ËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î²÷µó¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃí⽬¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¯¥ä¤È¥Þ¥â¥ë¡ÊÎÓ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡¦´õº»ÎÉ¤ò±é¤¸¤¿»³²¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Ë´õº»ÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁáÄ«¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤âÅìµþ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁáÄ«¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¢¡ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤¬¹¥¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¥¿¥¯¥ä¤¬°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë⼊¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Î³á⾕¤ò±é¤¸¤¿°½Ìî¤¬¡¢ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¥¿¥¯¥ä¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤â¤³¤Î³á⾕¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÈÓ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°ì¿ÍÎ¹¤È¤«¤ò¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢°¦¤ò¹ðÇò¤·¤Æ°½Ìî¤é¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³²¼¤Ï¡¢¥¿¥¯¥ä¤È¥Þ¥â¥ë¤¬Éô²°¤Ç¥¢¥¸¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÁ´ÊÔÄÌ¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â³¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¤ªÎÁÍý¤¬¤ªÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºòÆüÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ë¤Î¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Öµû¤Ïº£¤Þ¤Ç»«¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬»«¤¯Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢º£¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âµû¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¢¥¸¤ò»«¤¤¤¿¤ê¡¢¶âÌÜÂä¤ò¡×¤È¹ðÇò¡£»³²¼¤âµû¤ò»«¤±¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·Ú¤¯¤Ï»«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥¸¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¸Í²°¤È¤«¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û