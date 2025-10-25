◇第53回世界体操競技選手権大会（日本時間25日、ジャカルタ）

世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、女子平均台の決勝に26歳のベテラン・杉原愛子選手が出場。自身6年ぶりの世界選手権で自身初の銅メダルを獲得しました。

杉原選手は2022年に第一線を退くも、翌23年に復帰すると、その年の全日本種目別選手権の種目別ゆかで優勝。そして世界選手権2025代表選考を兼ねたNHK杯では、10年ぶり2度目優勝を果たし、世界選手権代表を勝ち取りました。

全てのジャンプに高さがあり加点を重ねていくと、持ち味の表現力でも会場をわかせます。そして最後の降り技では、屈身のダブルを完璧に決めて大きくガッツポーズ。

Eスコア8.166、Dスコア6.000で合計14.166を記録し、杉原選手は世界選手権で自身初の銅メダルを獲得しました。

表彰式後、「銅メダル獲得しました」と笑顔。「予選5位通過で正直メダル取れるか分からないから、思い切って悔いなくいい演技を目指して楽しもうという気持ちで、1番いいベストの演技ができた」とコメントしました。

また「みんなの応援がいっぱい力になって、日本チームも声出して、しーんとなった状況でも日本の声が聞こえるぐらい大きな声で応援してくれたので、それが演技に通じて銅メダルを獲得することができた。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を述べた杉原選手。

この後行われるゆかの決勝について「ちょっとアップの時間が短いですけど、しっかり自分のルーティーンを持ちながら、点数を気にせず、あと1回しか演技ができないから楽しみたい」と意気込みました。