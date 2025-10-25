歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。デビューのきっかけを明かした。

1967年、19歳でフォークシンガーとしてデビューした森山。ジャズシンガーになることを夢見ていたため、フォークは歌いたくなかったという。

そんな中でも「レコード会社からいろいろとオファーをいただいて」と森山。「“私はフォークシンガーになるつもりありませんから”って逃げていたんですけれども、“ジャズを歌わせてあげるからフォークもやりなさい”みたいな。大人の甘い言葉にだまされて。“ほんと？”って思いながら。でも、ほとんどジャズはやらしてもらえなかった」と振り返った。

それでも「それが結果的には良かったと思います。ジャズって言ってもなかなか難しくて…一般的じゃなかったですし」と回想。

デビュー曲「この広い野原いっぱい」は後に教科書に載るほどの大ヒットを記録。同曲について、森山は「ラジオ番組を持っていて、そのラジオの中で“どうしても作らなきゃいけない”って言われて、“私、曲なんか作れませんから”って言ったんですけども、“いやノルマだ”とかって言われて…。もう致し方なく、その日の録音のためだけに作ったんです」と告白。ジャケット写真も披露されるも、「全然ノリノリじゃない」と苦笑した。

「NON STYLE」石田明が「やりたくない曲が大ヒットするってどんな気持ちですか？」と質問すると、森山は「もう困りますよね」とぶっちゃけ。「ただ、ヒット曲っていうのは歌手にとって物凄く大事だって言われてたんですね。で、私、あんまりそんなにヒット曲が必要だって思ってなかったんです。だから“へへん”って思ってたんですよね。でもやっぱりヒット曲があって、初めてやっぱり大きな舞台の真ん中に立ててっていうことは長い間の中で“うーん、確かに”って思います」と心境の変化を口にした。

石田が「結局、これをヒットさせたからジャズを歌えたんですか？」と聞くと、森山は「いやいや、ジャズの方はまだ。ヒットしたからこそこの路線を大事にしなくちゃいけないという」。

その2年後、1969年には「禁じられた恋」でNHK紅白歌合戦にも初出場。当時について「あんまりよく覚えてないですね」と森山。「これ歌いたいわけじゃないし、って。ずっと抱えているんですね、やっぱり。小生意気のはしりです」と笑った。