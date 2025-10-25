大谷翔平意地のワールドシリーズ初アーチも実らず…ドジャース黒星スタート　明日は山本由伸がブルージェイズ打線と対決

メジャーリーグのワールドシリーズが開幕。

連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手（31）が初戦から豪快なホームランを放ちました。

MLBワールドシリーズ、トロント・ブルージェイズとの第1戦

敵地の大ブーイングにも負けない、はじける笑顔で登場した大谷選手。

華やかなセレモニーと共に、ついに幕を開けた2年連続出場のワールドシリーズ。

初回、自らのバットでチームに勢いをつけたい大谷選手の第1打席。

大谷選手を三振に仕留め、スタジアムは大歓声に包まれました。

それでもドジャースは2回、一・二塁のチャンスにキケ・ヘルナンデス選手がセンター前へと運び、貴重な先制点を奪いました。

さらに満塁とチャンスを広げ、打席には大谷選手。

ここは変化球を引っかけファーストゴロ、チャンスを生かすことができませんでした。

すると6回、ブルージェイズ打線が爆発します。

満塁ホームランが飛び出すなど、なんとこの回、一挙9得点でドジャースを大きく突き放しました。

敗戦ムードが漂う中、一矢報いたのは大谷選手。

ワールドシリーズ初アーチは意地のツーランホームラン。

しかし、追い上げ実らずドジャースは黒星スタート。

26日の第2戦は山本由伸選手（27）が先発します。