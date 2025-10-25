俳優北村匠海（27）が25日、都内で主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

作家西尾潤氏の同名小説が原作。犯罪組織の手先として戸籍売買の“闇バイト”を行うタクヤ（北村）とマモル（林裕太）が、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借りて闇の世界から抜け出す3日間を描く。「現代を生きる若い人たちには、闇バイトの危険性とか映画に込められたメッセージを見てほしいと思います」とアピールした。

舞台あいさつが行われた東京・新宿の歌舞伎町で撮影が行われ、「歌舞伎町でオールアップして、飲みに行ったりベロベロでお店から出てくる人がいる中で、スタッフさんに囲まれて『お疲れさまです！』と言われた」と回想。「そういう思い出がよみがえる場所。そんな大声を出すのは本当にやめてほしかった」と笑いを誘った。

共演した林とは歌舞伎町で「本気の缶蹴り」をしたと明かし、「本来は隠れるけど、ただサッカーのようにパスし合う缶蹴りだった」といい、「リアルに歌舞伎町に来ている方々は僕らが缶蹴りしていても気にも留めていなかった。こういう風景ってあるのかな？ と思って、でもすごく楽しかった」と振り返った。