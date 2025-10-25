¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¤Î¥¬¥¥ó¥Á¥ç¤Ï...¡×Adoà5¼þÇ¯23ºÐáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡Â³¡¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÌµ¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ç±Ê±ó¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢24Æü¤Ë23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¤¤¼ê¤ÎAdo¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö5¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¤¢¤Î¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¤Î¥¬¥¥ó¥Á¥ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿!!!! Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤À¤Í¤È¡¢»ä¤ò¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¡¢¡Ö23 HAPPY BIRTHDAY¡×¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¢¥Ò¥ë¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿Ado¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤´³èÌö¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖAdo¤µ¤ó¤Î¸÷¤¬¡¢À¤³¦¤È¤¤¤¦Ìµ¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ç±Ê±ó¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥¬¥¥ó¥Á¥ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î24Æü¤Ë¤Ï¡¢2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö»ÄÌ´¡×¼ýÏ¿¶Ê¡Ö0¡×¤ÎMV¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢11·î11Æü¤è¤ê¡ÖAdo DOME TOUR 2025 ¤è¤À¤«¡×¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£