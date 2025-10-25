¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂ¦ÌÌ¤¢¤Ã¤¿¤Î!?¡×àÊ·°Ïµ¤·ãÊÑáÄ«¥É¥é½Ð±éà¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óáÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×
¡¡15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë31ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡¹æotona MUSE¤Ë¤Æ¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Öotona MUSE¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î12·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏµÈÂôÎ¼¡£
¡¡¡Öotona MUSE¡×½é¤Î¥á¥ó¥ºÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬¸«¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ò¸ø¼°X¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¡Ä¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÈÃË¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿»ö¤Ê¤¤»Ñ¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¦¤ï‼︎ ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤À¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¤È¡×¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡¢¤µ¤¹¤¬µÈÂôÎ¼¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÈÂô¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£