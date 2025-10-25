◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク2―1阪神（25日、アイビー）

ソフトバンクの安紱駿投手（23）が先発し、5回5安打1失点の力投を見せた。

8月ごろまで140キロ台前半に落ちていた直球の出力を上げるため、フェニックス・リーグでは直球主体の投球を掲げている。5回に3本の単打を許して1点を先制されたものの、最速148キロの直球を中心に安定した投球を披露した。一方で三振はゼロ。「投球のテンポは途中までよかった。ただ、空振りさせたい場面でできなかった」と反省も忘れなかった。

もどかしさを感じる日々だった。福岡・久留米商高から富士大を経て、今年ドラフト3位で入団。制球力の高さが魅力の最速152キロ右腕と期待された。ただ、昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかった。4月にようやく4軍戦でプロ初の実戦登板をしたが、8月中旬を最後に実戦から遠ざかった。結局1軍での登板はなかった。

「何で大学時代ほど投げられないんだろう」―。他の選手が試合で投げている中、悔しさと申し訳なさでいっぱいだった。それでも体の柔軟性の大切さを見直すなど自身と向き合い続け、感覚が良くなってきた。

斉藤和巳3軍監督は「春先と比べたら真っすぐの力やスピンは上がっている。ただ、それは夏場2カ月くらい試合から外れてトレーニングを積んで、時間をもらってのことなので、上がっていて当然。それを（来年から）1年間、コンスタントにどうやってやっていくのか」と語った。

23日にドラフト会議があり、昨年は緊張しながら指名を待っていた安紱。「もう気付いたら1年。早い」と振り返る。即戦力として期待されながら、応えられなかった思いはある。「オフシーズンに鍛えまくって、来年は全体的にレベルアップする」と誓った。

（浜口妙華）