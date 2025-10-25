松山英樹が44位から7位に急浮上 桂川有人は首位に2打差3位で最終日へ
＜ジェネシス選手権 3日目◇25日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞韓国開催のDPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。
〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析 体の使い方が真逆になっていた！
日本勢は4人が出場。初日に「73」の81位と出遅れた松山英樹が、2日目に「68」をマークし44位に浮上。そして、この日も6バーディ・2ボギーの「67」とスコアを伸ばし、トータル5アンダー・7位タイに急浮上した。9位タイでこの日を迎えた桂川有人は、4バーディ・3ボギーの「70」で回り、首位に2打差のトータル6アンダー・3位タイで最終日を迎える。中島啓太はトータル3アンダー・19位タイ、星野陸也は「75」とスコアを落としトータル2オーバー・62位タイで3日目を終えた。トータル8アンダー・首位にはミカエル・リンドベリ（スウェーデン）とナチョ・エルビラ（スペイン）が並んでいる。1打差3位タイに桂川、リー・ハオトン（中国）らが続いた。
