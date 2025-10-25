『仮面ライダーガヴFS』ランゴ兄さん、ついに“知っている”側に 観客へ「何も知らない人間どもが」
8月に最終回が放送された令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が19日に閉幕した。現在は見逃し配信中で、第一部ヒーローショーの一部がXで公開された。
【写真あり】『仮面ライダーガヴFS』ついに“知っている”側になったランゴ兄さん 生セリフで「何も知らない人間どもが！」
公開されたのは、ストマック家の集結シーン。それぞれがカッコよく登場し、最後に長兄のランゴ・ストマック（演：塚本高史）が満を持してステージに。これから会場にいた人を生闇菓子の材料にしようと企んでおり、「何も知らない人間どもがそんなに楽しいか」と会場に呼びかけると大歓声。「これから養分にされるというのになぁ」とにやりとすると再び会場は歓喜の声を上げていた。
■『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』ヒーローショーあらすじ
それぞれ、新たな未来へと歩み始めたショウマ、絆斗、幸果、ラキア。そんな4人が、そして奴等がまた一堂に会す…!?
ショウマと幸果がはぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」。そこで偶然、ライターの仕事で祠の言い伝えを調べにきた絆斗と鉢合わせる。そこへグラニュートの襲撃が？
幸果「あ！祠が！」
いわくつきの祠が壊れると共に現れる5人の黒い影…。そして、立ちはだかる「最後にして最初の敵」。
みんなと紡ぐ「さよならじゃない」物語が始まる。
