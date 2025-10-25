ジャーナリスト・田原総一朗氏（91）が司会を務めるBS朝日「朝まで生テレビ！」（後7・00）の公式X（旧ツイッター）が25日までに更新され、26日放送の内容を告知した。

田原氏は司会を務める同局の討論番組「激論！クロスファイア」（日曜後6・00）の19日放送で、選択的夫婦別姓に対して否定的な姿勢の高市早苗首相を批判するゲストの辻元清美氏、福島瑞穂氏に「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言して問題に。その後、同局から厳重注意を受け、Xで謝罪した。24日には同局が臨時取締役会の判断として「政治討論番組としてのモラルを逸脱している」として番組終了を発表した。編集で不適切発言のカットを怠ったとして編成制作局長を懲戒処分したことも伝えた。

「朝生」も同じく田原氏が司会を務める番組だが、公式Xでは24日午後に26日の放送内容として「鈴木馨祐、塩村あやか、梅村聡、足立康史、上田勇、安藤裕、山添拓、荻原博子、田崎史郎、藤川みな代、そして田原総一朗の各氏で〜激論！高市政権誕生！ド〜なる？！ニッポンを徹底討論！」と告知。番組表には「［生］」マークがついている。

同局によると、「朝生」については降板や番組終了の予定はないという。