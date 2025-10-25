¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬¿Ê¤Þ¤ÌÍýÍ³¡ÖºâÌ³¾Ê¤Îà»ÅÊÖ¤·á¤Ë¥Ó¥Ó¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¡× ÍÌ¾µ¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬£²£µÆü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬½ðÌ¾¤·¤¿Ï¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯´Ö¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£²£³Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö»ö¼Â¾åÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¡Ê¹â»Ô»á¤¬¡Ë¼«Ì±Æâ¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¿Ê¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öà»ÅÊÖ¤·á¤Ë¥Ó¥Ó¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¾ÃÈñÀÇ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤Î²ñ·×·¸¤Ç¤¢¤ëºâÌ³¾Ê¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤ÆÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºâÌ³¾Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¡¢¹ñÀÇÄ£¤È¸À¤Ã¤ÆºâÌ³¾Ê¤¬°®¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÀÇÌ³Ä´ºº¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÁÜºº¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»äÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ØÀÇ¶â°Â¤¯¤·¤í¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¹ñÀÇÄ£¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤È¤«à¤ª¿Ò¤Íá¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½êÆÀÀÇË¡¤Î°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿µÄ°÷¤â²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢à¤ª¿Ò¤Íá¤È¤«ÀÇÌ³Ä´ºº¤À¤±¤Ç¤â¥Ó¥Ó¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ø¤â¤·Íè¤¿¤é¡Ä¡Ù¤ÈÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤Ï¡ÖÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ä¤ó¡£¤Û¤³¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤â¤³¤³£±¡Á£²Ç¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¡ØÃ¦ÀÇ¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡ÊÃ¦ÀÇ¤ÇÁÜºº¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê·ÚÈÈºá¤À¤Ã¤ÆÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¨¤ÐÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤â¤¦¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ£°¡ó¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Ï¡Ø¾ÃÈñÀÇ²¼¤²¤í¡Ù¤È¤¤¤¦´ú¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬ÁÈ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤âÄÌ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ÌîÅÞ¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¸À¤¨¤Ð¤½¤Ã¤Á¤Î²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£