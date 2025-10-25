◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 ＦＣ東京３―１岡山（２５日・味スタ）

日本代表・森保一監督が試合視察後、報道陣に対応した。オランダリーグで９戦１１発と絶好調で得点ランク首位を独走する日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）を改めて絶賛。「うれしい限りですね」と表情を緩ませ、「オランダリーグの得点王を目指して、これからも得点を量産してほしい」と期待した。

さらに指揮官は「攻撃の部分の精度も上がっていると思う。守備の部分も貢献できるということで、（ファンペルシー）監督からの信頼も厚いんだろうなと。本人はさらに自信を持って、良いプレーができているのかな」と分析。「過去の歴史で、日本人選手が９番のストライカーとして、なかなか（世界で）認めてもらえていなかった。彼をはじめ、日本人ストライカーが得点という結果で、世界の舞台で通用するんだということを示してもらい、世界の認識をもっと覆してもらいたい」と話した。

また、左足首痛によりクラブで欠場が続く同ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）については「現状はプレーしていないので、現時点では（招集するのは）難しいと思っている」としながら、「けがの回復はしっかりできていると聞いている」と状況を説明した。