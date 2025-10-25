【エテュセ】2025年冬の新コスメが登場。透明感と血色感を叶える新色で華やかなメイクに。

化粧品ブランド「エテュセ」は、2025年11月6日から「2025.Winter Collection」を順次発売。先駆けて10月23日から「エテュセ マスカラベース リッチ LE」をロフトで数量限定の先行販売中です。

ピンクの多幸感でいつもより華やぐ目もとと肌に

エテュセの2025.Winter Collectionがついに登場。"ピンクの多幸感"をテーマに、人気のスキンケアパウダーやマスカラベースからラインアップ。さらに、カラーパレット・リキッドライナー・ティントルージュには冬に映える新色が加わり、乾燥やくすみが気になる季節に透明感と血色感をプラス。冬メイクを華やかに彩ります。

11月6日から数量限定で全国発売する商品は以下の2つ。

・エテュセ マスカラベース リッチ LE＜まつ毛用化粧下地・マスカラ＞

より長く・繊細にセパレートし、エクステ級の仕上がりを叶えるマスカラベースから、ピンクボトルの限定デザインが登場。

希望小売価格は1870円。

先駆けて10月23日からロフトで先行販売中です（数量限定）。

・エテュセ スキンケアパウダー（ルース）ラディアントピンク＜フェイスパウダー＞

人気のスキンケアパウダーから、限定カラー「ラディアントピンク」が登場。乾燥や血色感不足が気になりがちな冬の肌に、うるおいと自然な血色感を演出します。

希望小売価格は2970円。

いずれの商品も、一部店舗では取扱いがない場合があります。

12月4日から全国発売する商品は以下の3つ。

・エテュセ アイエディション（カラーパレット）a 23＜アイシャドウ＞

ピンクパールとキャメルカラーの絶妙な組み合わせで、冬の目もとに奥行きと輝きを与える2色のアイシャドウです。

希望小売価格は1540円。

・エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ 06＜アイライナー＞

黒の存在感に血色感のある赤みを加えたチェリーブラックが、自然に目もとを引き締めやさしい印象に。

希望小売価格は1760円です。

・エテュセ リップエディション（ティントルージュ） 13＜口紅＞

深みと透け感を兼ね備えたチェリーカラーが、自然な血色感と上品なツヤを演出し、冬のメイクを華やかに彩ります。

希望小売価格は1650円。

店頭での発売開始日は、各店舗の状況によって異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部