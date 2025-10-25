かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在タイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が25日、自身のXを更新。婚活を始めると発表した。

与沢氏は「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と書き出された長文を投稿。

「条件は20代の独身女性です。なぜ20代に限定するかというと、若い人といた方が今後の精神的回復のためにいいのかなと思ったからです。理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問。現在、無職の子とかいいですし、今は仕事してても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想です。顔重視というより、スタイルが良い方が好みです（自分がデブなのにすみません）」など“応募要項”をつづった。

他にも「移住できる人がベストです」、「海外移住はすぐにできない方なら檜町ザタワーに無料で住んでもらっていいです」、「その女性が何かのお店とか開きたいとかあれば、その出店費用とかも出したりはできるはずです。生活費も全額出します」などと続け、応募フォームのリンクを貼った。

与沢氏は16年に元モデルの女性と結婚し、3人の子供に恵まれた。今年4月にはXで「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました。今はもうやっていません」と告白し物議に。妻との協議離婚が成立したことも発表していた。