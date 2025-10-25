【KEYUCA】今だけ対象のレディースコートが30％オフ。晴雨兼用UVカット機能付きで季節の変わり目にうってつけじゃん...！

2025年10月23日現在、ライフスタイルショップ「KEYUCA（ケユカ）」では、対象のレディースコートが30％オフになるスペシャルセールを開催中。

季節の変わり目にぴったり、機能性に優れたコートをお得にゲットできます。

一枚で持っておくとかなり便利

セールの対象となるコートは、全部で4種類。

・晴雨兼用UVカットショートコート（7589円→5382円）

・晴雨兼用UVカットノーカラーコート（8789円→6152円）

・晴雨兼用UVカットスタンドカラーコート（9889円→6922円）

・晴雨兼用UVカットポケッタブルロングレインコート（1万989円→7692円）

これらすべてに、撥水加工、UVカット、花粉ガード、通気性を良くするためのベンチレーション付きと、ファッションにおける様々な悩みに寄りそう機能が備わっています。

充実の機能性とデザイン性を両立したコートは、季節やシーンを問わず幅広く着用できる優れもの。

また、折りたたんでコンパクトに収納できるパッカブル仕様もしくは巾着バッグ付きなので、持ち運びにも便利です。

一年中使えるので、一枚持っておくととっても便利。お得なこの機会にチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）