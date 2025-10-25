【かっぱ寿司】価格見直しで「9種の海鮮丼」が100円オフ。ほたてや赤えびも50円オフ...お得にお寿司を楽しむチャンス

かっぱ寿司は、2025年10月23日に一部商品の価格を改定しました。

おすすめチョイスでお得においしい組み合わせ

10月23日から、人気ネタ「ほたて」や「赤えび」は50円オフ、「9種の海鮮丼」は100円オフのうれしい価格に。スタッフおすすめの組み合わせ「おすすめチョイス」では、気分に合わせてお得においしく楽しむことができます。

かっぱ寿司スタッフのおすすめチョイス

・かっぱ寿司スタッフのおすすめ

赤えび塩炙り1貫、甘海老にぎり2貫、つぶ貝2貫、えんがわ2貫、サラダ軍艦2貫、ちょこっとジューシーとり唐揚げ、玉ねぎと油揚げの味噌汁の7皿。

価格は1400円〜→130円お得になって1270円〜に。

・ラーメンも味わえるおすすめ

ほたて1貫、つぶ貝2貫、生えび2貫、まぐろ2貫、サーモン2貫、大切り炙り真鯛の塩ラーメン、しっとりクリームケーキの7皿。

価格は1510円〜→140円お得になって1370円〜に。

・平日限定ランチにおすすめ

赤えび塩炙り1貫、ほたて1貫、つぶ貝2貫、ちょこっとフライドポテト、まぐろ節香るかけうどん、蜜おさつとバニラアイスの6皿。

価格は1420円〜→140円お得になって1280円〜に。

いずれも公式アプリ会員ならクーポン併用で、さらに最大で100円オフになります。かっぱ寿司公式アプリの新規会員登録なら、最大で200円オフのクーポンも。

詳細は公式サイトから確認できます。

一部店舗やデリバリーでは価格が異なり、天候や入荷状況、売れ行きなどによって期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部