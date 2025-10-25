Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード9が、10月26日16時25分より放送される。

今回は、Snow Manのラウールと渡辺翔太に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが宮城を巡る旅をオンエア。旅のスタートは、日本三景のひとつである松島。遊覧船に乗り、松尾芭蕉も感嘆したと言われる海上からの絶景に大興奮する。

続いて、仙台初代藩主 伊達政宗が再建した国宝寺院へ。荘厳な雰囲気の中で静かに歴史に触れ、貴重な体験に息をのむ場面も見られた。また、松島で人気の寿司店では、三陸の豊かな海が育んだ鮮度抜群の寿司を堪能し、その美味しさに2人は笑顔が止まらない。

旅の締めくくりは、仙台名物 牛タンのしゃぶしゃぶが味わえる名店へ。その味に感動する2人の姿も見どころだ。さらに、旅の途中では、ラウールと渡辺がお互いの出会いからの変化を語り合う。渡辺を支えた“原動力”の正体とは。

（文＝リアルサウンド編集部）