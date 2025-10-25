RHYMESTERのMummy-Dが、2026年1月23日に開催されるビルボードライブ横浜公演に出演する。

“大人も楽しめるHIPHOP LIVE”を志向し、HIPHOPにフォーカスしたマルチモーダルなプロジェクト『BLUEPRINT™』とビルボードライブの共同企画が始動。HIPHOPアーティストとスペシャルバンドによるコラボレーション公演が開催される。その第1弾アーティストとして、Mummy-Dの出演が決定した。また、石田まり（Pf/Key）が楽器隊を率いる。本公演は2マン形式で開催され、もう1名のアーティストは近日公開予定だ。

チケットは、本日10月25日18時よりオフィシャル最速先行、11月19日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、11月26日正午よりゲストメンバー／一般販売が開始する予定だ。

また、Mummy-Dの独占インタビュームービーが公開。ロングインタビューの中では、Mummy-Dが自らのキャリアを振り返りながら、成功と葛藤、引退危機など初めて口を開く話も。今回のエピソード1に続き、BLUEPRINT™のオフィシャルYoutubeにて順次公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）