城島茂＆森本慎太郎、幻の巨大伊勢エビ“赤い将軍”を求めて城ヶ島の立ち入り禁止の秘密エリアを大探索

10月26日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH海岸。城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、東京湾の入り口、神奈川・城ヶ島の秘密のエリアに潜入し、ぬいぐるみサイズの巨大伊勢エビ“赤い将軍”を大探索する。

■城ヶ島の秘密エリアにDASH海岸チームが潜入

東京から1時間半の人気観光地、神奈川・城ヶ島に、一般の人は立ち入り禁止となっている秘密のエリアが存在。漁師たちが大切に保護・管理するそのエリアには、豊かな海でしか育つことができないエビの王様にして、ぬいぐるみサイズの超巨大伊勢エビ、その名も“赤い将軍”が生息しているという。

DASH海岸の海づくりにつながるならと、特別に撮影許可をもらった一同は「ワクワクしますね」「どんな世界だろう？」と期待に胸を膨らませて潜入するが、“赤い将軍”がいるポイントまでは、一歩足を踏み外せば大海原に落ちてしまう険しい崖道。

「ヤバい！ 足場があらへん！」と、道なき道を悪戦苦闘しながら突き進み、ようやくたどり着いた場所は、100年前と変わらない手付かずの磯。まるで南国のような美しさに「絶景だ！」と一同大感激する。

その100メートル沖合、潮の流れが速く、遊泳･潜水禁止の危険な場所に“赤い将軍”が潜んでいるという。さっそくハイパワーの水中ドローンで海のなかを探索すると、そこには、たくさんの魚がすみ着く“海の森”が。

■規格外のサイズに一同驚愕

その場所に生息する“赤い将軍”はいったいどれほどデカいのか？ DASHチームは海底に網を張り、泳いでいる魚を網の目に絡ませる「刺し網」で捕獲作戦を決行。“海のまんじゅう”や“海底の枕”など、世にも珍しい生き物が次々とかかるなか、ついにその時が。「来たー！」「こんなデカいの!?」「バケモンだ！」と一同驚愕の超特大の巨大伊勢エビ、その衝撃のサイズとは。

そして捕獲した赤い将軍を、夢のフルコース料理に。お造り、しゃぶしゃぶ、天丼、エビミソたっぷりのみそ汁まで。ブリンブリンの食感に城島や森本は「めっちゃウマい！」「城ヶ島スゴい！」と舌鼓を打つ。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

10/26（日）19:00～19:58

出演者 ：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）

