Snow Manラウール＆渡辺翔太が宮城を巡る旅へ！渡辺を支えた“原動力”の正体とは

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode9が、10月26日16時25分から日本テレビで放送される。

■松島の絶景に大興奮！鮮度抜群の寿司に舌鼓

今回は、ラウールと渡辺翔太、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が宮城を巡る旅へ。

旅のスタートは、日本三景のひとつ・松島。遊覧船に乗って海上から眺める絶景に、俳聖・松尾芭蕉も感嘆したと言われる美しさに大興奮。

続いて、仙台初代藩主・伊達政宗が再建した国宝寺院へ。荘厳な雰囲気のなか、静かに歴史に触れ、貴重な体験に息をのむ。

松島で人気の寿司店では、三陸の豊かな海が育んだ鮮度抜群の寿司を堪能。そのおいしさに笑顔が止まらないふたり。

そして旅の締めくくりは、仙台名物・牛タンのしゃぶしゃぶが味わえる名店へ。その味に感動するふたりの姿は必見だ。

旅の途中では、ラウールと渡辺がお互いの出会いからの変化を語り合う。渡辺を支えた“原動力”の正体とは。

■番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode9

10/26（日）16:25～16:55

※Hulu、TVerなどで見逃し配信あり

■関連リンク

番組詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/topics/articles/191tfbr96xtv98cufb.html

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/