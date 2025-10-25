幾田りら、新曲「Actor」MVに俳優・ダンサーとして活躍する森山未來が出演！ティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、新曲「Actor」のMVを10月29日20時よりYouTubeにてプレミア公開することが決定し、ティザー映像が公開された。

■森山未來が美しいピンク色の世界を舞台に圧巻のダンスパフォーマンス

「Actor」は毎週土曜23時よりテレビ東京系列ほかで放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌で、MVには、俳優・ダンサーとして幅広く活躍する森山未來が出演している。

幾田と森山は、2023年から2025年にかけてドラマ・映画として展開されたフジテレビ系『パリピ孔明』でともに作品に携わった縁があり、幾田からのオファーにより今回のコラボが実現した。

映像では、美しいピンク色の世界を舞台に、森山による圧巻のダンスパフォーマンスが全編を通して展開。楽曲に込められた優しさや、その内に潜む苦悩や葛藤を繊細かつ力強く表現している。

監督は、映像作家・振付師・演出家として多方面で活躍する志村知晴が務めた。志村はこれまでに、Vaundy、水曜日のカンパネラ、MONDO GROSSO、CHAI、赤い公園など数々のアーティスト作品において映像監督・振付を担当している。また、2022年に公開された幾田りら「レンズ」のMVも手掛けており、本作は約3年ぶりの再タッグとなる。

さらに、10月29日に発売されるCD「Actor」の商品画像が公開された。

完全生産限定盤の1形態でリリースされる本作は、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒のなかに入っているバインダーにはアニメ描き下ろしのイラストがあしらわれている。