広島戦で完封勝利に貢献した朴。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島に３−０と完封勝利。12分に植中朝日のミドルで先制すると、終盤の86分に天野純のPKで加点し、後半アディショナルタイム（90＋１分）にジェイソン・キニョーネスのヘッド弾でダメを押した。

　これで、同日、柏レイソルに０−２と敗れた18位の横浜FCとの勝点差は５に広がった。ラスト３試合で、横浜FMの選手はこの勝点差をどう感じているのか。

　36節はアウェーの京都サンガF.C.戦、37節はホームのセレッソ大阪戦、そして最終節は敵地の鹿島アントラーズ戦と考えると、勝点５差も十分ではない。ひとつ負けて、横浜FCが勝てば一気に勝点２差となる可能性もあるので、このタイミングで横浜FMのGK朴一圭に「勝点５差をどう捉えていますか。見方によっては微妙な差に映りますが」と聞いてみた。
 
　彼の答は実にポジティブだった。

「僕はどちらかというと、あまり下は見てなくて。（16位の）名古屋が次に勝つと（残留争いから）抜けるなと。その上に勝点41で２チーム（アビスパ福岡とファジアーノ岡山）が並んでいて、そこまで行きたいなと」

　自分たちより「下位のチームは関係ない」というのが、朴のスタンスだ。

「僕たちは勝つしかない。このクラブは勝ち続けないといけないので。ですので、上を見たい」

　朴らしい前向きな発言だった。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？

　