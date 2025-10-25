「下は見ていない」朴一圭が語る“横浜FCとの勝点５差”の現実「僕はどちらかというと…」【横浜FM】
2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島に３−０と完封勝利。12分に植中朝日のミドルで先制すると、終盤の86分に天野純のPKで加点し、後半アディショナルタイム（90＋１分）にジェイソン・キニョーネスのヘッド弾でダメを押した。
これで、同日、柏レイソルに０−２と敗れた18位の横浜FCとの勝点差は５に広がった。ラスト３試合で、横浜FMの選手はこの勝点差をどう感じているのか。
36節はアウェーの京都サンガF.C.戦、37節はホームのセレッソ大阪戦、そして最終節は敵地の鹿島アントラーズ戦と考えると、勝点５差も十分ではない。ひとつ負けて、横浜FCが勝てば一気に勝点２差となる可能性もあるので、このタイミングで横浜FMのGK朴一圭に「勝点５差をどう捉えていますか。見方によっては微妙な差に映りますが」と聞いてみた。
彼の答は実にポジティブだった。
「僕はどちらかというと、あまり下は見てなくて。（16位の）名古屋が次に勝つと（残留争いから）抜けるなと。その上に勝点41で２チーム（アビスパ福岡とファジアーノ岡山）が並んでいて、そこまで行きたいなと」
自分たちより「下位のチームは関係ない」というのが、朴のスタンスだ。
「僕たちは勝つしかない。このクラブは勝ち続けないといけないので。ですので、上を見たい」
朴らしい前向きな発言だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
これで、同日、柏レイソルに０−２と敗れた18位の横浜FCとの勝点差は５に広がった。ラスト３試合で、横浜FMの選手はこの勝点差をどう感じているのか。
彼の答は実にポジティブだった。
「僕はどちらかというと、あまり下は見てなくて。（16位の）名古屋が次に勝つと（残留争いから）抜けるなと。その上に勝点41で２チーム（アビスパ福岡とファジアーノ岡山）が並んでいて、そこまで行きたいなと」
自分たちより「下位のチームは関係ない」というのが、朴のスタンスだ。
「僕たちは勝つしかない。このクラブは勝ち続けないといけないので。ですので、上を見たい」
朴らしい前向きな発言だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？