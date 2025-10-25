この記事をまとめると ■もともとAMGは大排気量エンジンと派手なエアロが代名詞のチューナーだった ■かつてのAMGを象徴するモデルがメルセデス・ベンツ560 SEC 6.0 AMGだ ■ノーマルが300馬力程度であったのに対してAMG 6.0は370〜380馬力を絞り出していた

メルセデス・ベンツのチューナーとして始まったAMG

クルマ好きが昔はよかったと発言するときは、たいていカスタムやチューニングがやりたい放題、コンプライアンスがタイヤのカスくらいに思われていたころを指しているかと。これは日本に限ったことではなく、遠くドイツの地でも昔のチューニングカーは半端なかったと、ことあるごとにいわれるのだとか。なにしろ、AMGなんてとにかく大排気量、ブリブリのエアロパーツ、室内はレザーとウッド、なんなら金箔も付けとくかって世界線でしたからね。そんな独立企業時代の代表作、560 SEC 6.0ワイドバージョンをサンプルにAMGを振り返ってみましょう。

1967年に創業したAMGですが、初期のトピックスとしては1971年のスパ・フランコルシャン24時間耐久でのクラス優勝がダントツ。大柄なSELボディに、これまた大柄なV8、しかも6.3から6.8リッターへ拡大しただけでなく、独自にツインカム化するという当時としては破格のカスタマイズ。

これでAMGの大排気量チューンというのが一気に広まり、裕福なメルセデスユーザーが「もっと速くしたい！」と大挙して押し寄せたのでした。

そして、1980年代を迎えメルセデスベンツがSクラス、Eクラスの刷新を遂げると、AMGもまた次なるステージへと駆け上がりました。それまでの、エンジンと足まわりのチューンアップだけでなく、流行り始めていたエアロパーツの開発にも取り組み、コンサバティブなスタイルを脱却。過激だとか下品だとまで評されたAMGルックを作り始めたのでした。

もっとも、当初はフロントとリヤにスポイラーを用意するくらいで、オフセットを変更したオリジナルホイール＆車高短キットとの組み合わせがデフォルト。それでも、AMG独特の雰囲気が醸し出されたのは、やっぱり慧眼というかセンスがよかったのでしょう。

ワイルドな姿がウケたメルセデス・ベンツ560 SEC 6.0 AMG

しかしながら、1990年代を迎えるころにAMGは再び変貌を遂げるのでした。このごろは、スペシャルカーが大流行りで、AMGといえどもライバルの追随を無視することができなかったのです。実際、ロリンザーやブラバス、ガルウイングドアで有名なスタイリングガレージといったファクトリーもこのころに台頭し、市場の話題をかっさらっていましたからね。

そこでAMGが1985年に作り上げたのが560 SECをベースに、エンジンを6リッター（5956cc）に拡大し、ブリスターフェンダーを装備したAMG 560 SEC 6.0ワイドバージョン。これ以前にも、560 SECのフェーズ1的なモデルはあったのですが、こちらはメルセデス・ベンツのM117をボアアップした6リッターモデル。ワイドバージョンではM117のブロックを使いながら、往年の380 SEL同様に4バルブ化を遂げているのです。

もちろん、本家メルセデス・ベンツもM117の後継エンジン、M119で4バルブDOHC化を遂げていますが、それはようやく1989年になってから。4年も先駆けているところがAMGらしいというか、じつにカッコいいポイントではないでしょうか。ノーマルM117が最高出力300馬力程度に比べ、AMGの6.0は370〜380馬力を絞り出していたとのこと。砂型鋳造のアルミシリンダーという昔ながらの製法ながら、十分以上の効果を発揮しているのです。

そして、ブリスターフェンダーいっぱいに拡幅されたタイヤ＆ホイール、ビルシュタインの強化サス、さらにはセブリング製マフラーといった要素を詰め込み、並み居るライバル達を一気に引き離したのでした。また、インテリアに関してAMGはさほどスペシャルな仕事を残していませんが、この個体を見ればわかるとおり「お金出してくれたら外注でスゴイのつくりまっせ」という姿勢です。

とかく6.0ワイドバージョンはオーダーメイド的な個体が多く、こちらはベルギーのスペシャルカーファクトリー「キャラット・ドゥシャトレ」によるリッチ＆ゴージャス。レザーはすべてベルジャンバッファロー（北米のバッファローとは別種）に置き換えられたほか、メープルウッドは使用面積を拡大し、これでもかとバブリーな雰囲気を醸し出しているのです。

驚くべきことに最初のオーナーはAMGジャパン（ヤナセ）にオーダーをいれた日本人なんだとか。ちなみに、マラカイトグリーンのボディカラーもオリジナルのままだそう。この当時の標準的な新車価格は2950万円と、ノーマルSECの2倍程度。ですが、電動＆レザーのレカロシート（ペアで140万円）やインテリアのアップグレードは含まれていないので、キャラットの付加価値を考えれば乗り出し4000万は楽に越えたのではないでしょうか。

ともあれ、現行のAMGもいいクルマですが、6.0ワイドバージョンは懐かしいだけでは済まない、ワイルドで自由奔放だったころのAMGを思い出させてくれる恰好の存在です。