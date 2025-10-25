大泉洋、宮粼あおいの演技に「涙が出そう…」と感動！こっちのけんとが『ちょっとだけエスパー』撮影現場を訪問

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系で毎週火曜 21時～）の主題歌「わたくしごと」を歌うこっちのけんとが、同ドラマの撮影現場を訪問した。

■半蔵の相棒で柴犬の佐助のかわいさにメロメロ

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグ＆超豪華キャストで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。先日、満を持して迎えた初回放送には、「すでに面白すぎる」「巻き込まれる大泉さん最高」「いろいろ予想しながら観るのも楽しそう」「1話から抜群に面白かった」「さすがの野木脚本」など、多くのコメントが寄せられ、Xで世界トレンド1位を獲得。Netflixでもランキング1位を獲得するなど、大反響を巻き起こした。

さらに、第1話のラストで主題歌「わたくしごと」が流れると、「ドラマに合ってる！」「ストーリーを想像できる歌詞に感動」「世界観にピッタリ！ 好き♡」「EDでこの曲の入りは毎週テンション上がりそうで楽しみ」など、本作のために書き下ろされた楽曲に絶賛の声が多数届いた。

そんな話題沸騰中の主題歌を手掛けたこっちのけんとが撮影現場を訪問し、キャスト陣と対面を果たした。訪れたのは、文太（大泉）、四季（宮崎あおい / 「崎」は、たつさきが正式表記）、桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）が集う「たこっぴ」のシーン。

ドラマの撮影現場を訪れるのは初めてというこっちのけんとは、「すごい！ すごい！」と大興奮。「めっちゃちゃんと家ですね！」と目をキラキラさせながら興味深そうにセットを見学していた。

その後、実際に本番の撮影も見学したこっちのけんとは、キャスト陣の芝居を目の当たりにして、「涙が出そう…」とつぶやくなど、感動しきり。また、合間には、半蔵の相棒で柴犬の佐助にも挨拶。そのかわいさにメロメロの様子だった。

そして、本作を盛り上げるキャスト陣＆主題歌アーティストという豪華メンバーで記念撮影。和気あいあいと楽しいひとときを過ごした。

10月28日放送の第2話は、どのシーンで主題歌が流れるのか。ちょっとだけエスパーたちが繰り広げる箱根でのミッションとともに、楽曲にも注目だ。

■こっちのけんと×ちょっとだけエスパーによる“名刺交換ダンス”動画が近日公開

さらに今回、主題歌の「わたくしごと」のダンス動画も撮影。この動画では、キャスト陣がこっちのけんとの公式TikTokで話題の“名刺交換ダンス”に挑戦。こっちのけんと×大泉洋×宮崎あおい×ディーン・フジオカ×高畑淳子×宇野祥平など、夢のコラボが実現した。

「わたくし、こういう者といいます～♪」と名刺を差し出す振り付けが印象的なこのダンス動画は、こっちのけんとの公式TikTok、YouTubeショート、Instagramで近日公開予定。

