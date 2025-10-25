Image: バグデーヴ合同会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

オシャレでカワイイ瓶容器、いつか使うと思ったもののキッチンの奥で眠ったままになっていませんか？ そんなみなさんに朗報です。

オランダ発の「エアテンダー」があれば、ちょっとひと手間で空き瓶が食材保存にピッタリな真空保存容器に転生できるんですよ。さらにワインボトルにも対応するから、ちょっとずつ飲みたい人にもピッタリ。

おトクなセールも実施されていたので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。

【鮮度が最大5倍長持ち！】瓶もボトルも使える真空保存ツールセット 6,810円 【超早割 14%OFF】 詳細をチェック

空き瓶が真空容器に転生

Image: バグデーヴ合同会社

「エアテンダー」は、ジャムなどを瓶容器をちょっと加工して真空保存容器にできるエコでユニークなキッチングッズ。コルクやスクリュー栓の代わりに直接使うことも可能です。

Image: バグデーヴ合同会社

環境によって前後はしますが、真空保存だと鮮度が最大5倍長持ちするというデータも。生モノやワインを少しずつ消費したい人には助かりますね。

使い方は簡単

Image: バグデーヴ合同会社

瓶の蓋は専用パンチで簡単に穴開けが可能。あとは専用ナノストッパーを装着すればOK。プラスチック製、あるいは凹凸や厚みのある蓋は使用できない点にはご注意ください。

Image: バグデーヴ合同会社

あとはポンプで空気を抜くだけ。小さいものだと数秒間で真空化できるとのことでした。

Image: バグデーヴ合同会社

真空化できているかはナノストッパーの見た目で一目瞭然。分かりやすくていいですね。

繰り返し使えて経済的

Image: バグデーヴ合同会社

ナノストッパーの数だけ真空容器を増やせるのも「エアテンダー」の便利なポイント。繰り返し利用もでき、メーカー5年保証もあるのでコスパも高いかと。

Image: バグデーヴ合同会社

食洗機対応でメンテナンスも手軽。フードロスも減らせる、まさにイマドキのサステナビリティ溢れるアイテムですね。

ぜひ皆さんも活用してみてください。

Source: CoSTORY PreOrder, Vimeo