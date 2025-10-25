歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。学生時代の超大物との交流を明かす場面があった。

「NON STYLE」石田明が「森山さんは19歳でフォークシンガーとしてデビューされるわけなんですけども、実はフォークソングは歌いたくなかったらしいんです」と話を振ると、森山は「そうなんです。私、小さい時からジャズシンガーになりたいって思ってたんです。ジャズ、ジャズって思ってたら、中学から高校にかけて凄くアメリカンフォークのムーブメントがわーっと（あって）。とにかく学生はみんなギター弾いてアメリカンフォークコピーして歌うような時代になった。そしたら、興味なかったのに、ある日校庭で、上の学校の先輩の黒澤久雄ちゃんっていう、黒澤（明）監督のご子息なんです」と「世界のクロサワ」こと映画監督の黒澤明氏の長男、タレント、俳優として活動した久雄の学校の後輩だったことを明かした。

「（久雄は）学校では超憧れだったんです。フォークバンドやってて。彼が私、目指して、校庭で、うわーってアルバム持って来たんですよ。で、“どこ行くのかしら”と思ったら、“おい、森山」”って言って私の前でピタッと止まって、“この中にジョーン・バエズの『ドンナ・ドンナ』っていう曲が入っているから覚えてこい。覚えたら俺に電話しろ”って言われたんです」とした。

「そこから、嫌だ嫌だって言いながらも、みんなといると楽しいですから。で、毎晩黒澤家に行って練習するんですけども、そうすると黒澤監督がこうやって見てるんです。“もっとちょっと体揺らしたほうがいいよ”とか。“良子の声は俺の部屋まで、筒抜けでよく聞こえたよ”とかね」と黒澤監督とのやり取りを明かすと、石田は「話だけ聞いたら最終オーディションですよ」とツッコミ。「ナインティナイン」の岡村隆史も「凄いですね、やっぱり」と大物との交流に驚いた。