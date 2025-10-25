【ユニクロのニットパンツ】が優秀！「洗濯機で洗えてお手入れ簡単」「チクチクしにくい」

そろそろニットアイテムを活躍させたい時期。「お手入れが大変」「チクチクするのが苦手」そんな悩みを解決できそうなパンツが【ユニクロ】から登場しました！ 今回編集部が見つけたのは、洗濯機で洗えるニットパンツ。お手入れ楽ちんなうえ、やわらかい素材で快適に穿けそう。ぜひ秋コーデでヘビロテして。

楽ちんなのにきれい見えするリブニットパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

ニット素材ながら自宅の洗濯機で洗えるパンツ。公式サイトによると「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」とのことで、ニットのチクチク感が苦手な人でもトライしやすそうです。ウエストゴムで楽な穿き心地ながら、すっきりとしたリブ素材できれい見えが狙えます。着回しやすい、グレーやブラウンなどのシックな色展開です。

きれいめにもカジュアルにも馴染むシンプルさ

シンプルなストレートシルエットのパンツなので、カジュアルにもきれいめにも振りやすいのが嬉しいポイント。爽やかな白のシャツと合わせれば、きちんと感もカジュアルさも備わった着こなしに。ゆったりとしたカーディガンが、女性らしい抜け感を演出します。ボリュームのあるトップスと合わせても好バランスに穿けそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ach_pon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M