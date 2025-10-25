城島茂・SixTONES森本慎太郎ら“DASH海岸チーム”が秘密エリアに潜入 夢のフルコース料理味わう
【モデルプレス＝2025/10/25】10月26日の日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）では、城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚氏（海洋環境専門家）が、神奈川県・城ヶ島の秘密のエリアに潜入した模様を放送する。
東京から1時間半の人気観光地・城ヶ島に、一般の人は立ち入り禁止となっている秘密のエリアが存在。漁師たちが大切に保護・管理するそのエリアには、豊かな海でしか育つことができないエビの王様にして、ぬいぐるみサイズの超巨大伊勢エビ、その名も“赤い将軍”が生息しているという。
DASH海岸の海づくりにつながるならと、特別に撮影許可をもらった一同は「ワクワクしますね」「どんな世界だろう？」と期待に胸を膨らませて潜入するが…。“赤い将軍”がいるポイントまでは、一歩足を踏み外せば大海原に落ちてしまう険しい崖道。「ヤバい！足場があらへん！」。道なき道を悪戦苦闘しながら突き進み、ようやくたどり着いた場所は、100年前と変わらない手付かずの磯。まるで南国のような美しさに「絶景だ！」と一同は感激する。
その100メートル沖合、潮の流れが速く、遊泳・潜水禁止の危険な場所に“赤い将軍”が潜んでいるという。さっそくハイパワーの水中ドローンで海の中を探索すると、そこには、たくさんの魚がすみ着く“海の森”が。
その場所に生息する“赤い将軍”は一体どれほどデカいのか。海底に網を張り、泳いでいる魚を網の目に絡ませる『刺し網』で捕獲作戦を決行。“海のまんじゅう”や“海底の枕”など、世にも珍しい生き物が次々とかかる中、ついにその時が。「来たー！」「こんなデカいの！？」「バケモンだ！」。特大の巨大伊勢エビ、その衝撃のサイズとは。
そして捕獲した赤い将軍を、夢のフルコース料理に。お造り、しゃぶしゃぶ、天丼、エビミソたっぷりのみそ汁まで。ブリンブリンの食感に、「めっちゃウマい！」「城ヶ島スゴい！」と舌鼓する。（modelpress編集部）
