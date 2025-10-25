元NMB48山本望叶、ミニスカから美脚スラリ 秋コーデに「完璧スタイル」「真似したい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/25】元NMB48の山本望叶が10月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元48グル人気メン「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿
山本は「秋服がいちばん好き」とつづり、秋らしいコーディネートでのストリートショットを多数投稿。ブラウンのニットカーディガンに黒のミニスカート、ベージュのソックスにブーツを合わせており、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「秋の妖精」「お人形さんみたい」「真似したい」「完璧スタイル」「清楚」「ビジュ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元48グル人気メン「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿
◆山本望叶、美脚際立つミニスカコーデ
山本は「秋服がいちばん好き」とつづり、秋らしいコーディネートでのストリートショットを多数投稿。ブラウンのニットカーディガンに黒のミニスカート、ベージュのソックスにブーツを合わせており、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆山本望叶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「秋の妖精」「お人形さんみたい」「真似したい」「完璧スタイル」「清楚」「ビジュ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】