ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。チームは4-11で大敗したものの、7回の第4打席にWS初本塁打となる2ランを放った。日本選手では松井秀喜氏以来2人目の快挙。MLB公式がこの偉業を祝して公開した一枚の写真に、日本人ファンから感激の声が上がった。

偉大な2人の日本人が納まっている。

MLB公式Xが公開したのは、ドジャースのユニホームに身を包んだ大谷と、ヤンキースのユニホーム姿の松井氏が横並びでバットを振る粋な一枚だ。文面で「ショウヘイ・オオタニはヒデキ・マツイに続き、ワールドシリーズでホームランを打った日本人選手となった」と紹介した。

日本人ファンからは感激の声が上がっている。

「普通にカッコいい」

「写真カッケーなw」

「松井のあの時の活躍も凄かったもんな〜」

「やっぱセンスが違うわね」

「今日唯一の救いだよ」

「MLBいつも用意周到だなー」

「なんでこんな画像を速攻でアップできるんw」

松井氏はヤンキース時代に、日本人史上初めてWSのMVPにも輝いた偉大な先輩。日本人ファンからは「WS MVPはとれるかな？？」と大谷のさらなる偉業に期待する声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）