栃木シティがヴァンラーレ八戸との首位決戦に勝ち、優勝がわからなくなった

明治安田 J3リーグ第33節が10月25日に行われた。

首位のヴァンラーレ八戸は栃木シティとの直接対決に0-1で敗戦。2位の栃木Cが勝利したことで、両チームの勝ち点差は2と縮まっている。

首位の八戸は、2位の栃木Cとの試合に0-1で敗れた。これで八戸は勝ち点69となっている。栃木Cは八戸に1-0で勝利し、勝ち点67で2位に位置している。3位の鹿児島ユナイテッドFCはFC岐阜に3-1で勝利し、勝ち点は61に伸ばした。

プレーオフ圏内では、4位のFC大阪が栃木SCに0-1で敗れ、勝ち点58となっている。6位の奈良クラブはザスパ群馬に0-2で敗れ、勝ち点51。ギラヴァンツ北九州はFC琉球に2-1で勝利し、勝ち点50で8位となった。5位のテゲバジャーロ宮崎と7位のツエーゲン金沢は、10月26日に試合が予定されている。

残留争いでは、AC長野パルセイロがアスルクラロ沼津に2-1で勝利し、勝ち点35で16位。18位のザスパ群馬は奈良クラブに2-0で勝利し、勝ち点31となった。20位の沼津は長野に1-2で敗れ、勝ち点24となっている。17位の高知ユナイテッドSC、19位のカマタマーレ讃岐は、10月26日に試合が予定されている。

SNSでは「いやあプレーオフ争いが大混戦大混戦！」「面白くなってきやがったっ！」「最後まで分からなくなってきましたね」「栃木シティすごいな」「これで首位と勝ち点2差」「優勝のチャンスが出てきたね！」「J3からのJ2自動昇格2枠はこれで決定ですかね」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）