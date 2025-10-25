全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われた。２年連続２回目の出場となる帝京科学大は、関東大学女子駅伝１区区間新記録の今西紗世（１年）は１区に配置した。

今西は５０００メートルで５月の関東学生対校選手権３位、６月の日本学生対校選手権４位と前半シーズンから抜群の強さを誇り、今月４日の関東大学女子駅伝では１区で区間新記録の快走。チームの３位に大きく貢献した期待のルーキーだ。

指揮官３年目になる清野純一監督は「（１区の他大学に）１年生はいっぱいいます。自分の力試しをして、しっかり走ってくれれば良いかなと思います。調子は悪くないので、しっかりやってくれると思う。その結果で流れができれば良い」と期待を込めた。

２０１８年創部し、２３年から順大で「初代・山の神」今井正人らと同期だった清野監督が就任。創部７年目の昨年、全日本大学女子駅伝初出場を果たすと、１２位で全日本大学女子選抜駅伝（富士山駅伝、１２月）の切符も手にした勢いある注目校だ。

今回は今西の他、２区に松島夏希、４区に渡辺杏梨と１年生を６区間中３区間に起用する思い切ったオーダー。主将の渡辺笑夏（４年）は最終６区に名を連ねた。杜の都で、前回以上のインパクトを残してみせる。

帝京科学大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）今西 紗世（１年）

２区（４・０キロ）松島 夏希（１年）

３区（５・８キロ）村上 りの（２年）

４区（４・８キロ）渡辺 杏梨（１年）

５区（９・２キロ）粕谷 雫（２年）

６区（７・６キロ）渡辺 笑夏（４年）