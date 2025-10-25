「オーラ」の上に寝そべる“３メートルの猫”！

日産は2025年10月23日より、東京・銀座のブランド発信拠点「NISSAN CROSSING（ニッサン・クロッシング）」にて、大きさが3mにも及ぶ巨大な“猫”のモニュメントを展示しています。

【投稿を見る】これが短編ドラマ「３メートルの猫」です

この猫の大型モニュメントは、同社のプレミアムコンパクトカー「オーラ」のプロモーションで製作されたもの。日産は、オーラの魅力をアピールする短編ドラマ『NIGHT OF AURA（ナイト・オブ・オーラ）』を2025年8月より配信しており、10月23日には最終回である「第三夜『３メートルの猫』」が公開となりました。

第三夜「３メートルの猫」は、「世界中の犬と世界中の猫、3メートルになるのはどちらがいいですか？」という他愛もない会話を軸としたエピソード。オーラを運転する女性（演：中谷美紀氏）と、ヒッチハイクで上京を試みる若い女性が出会い、少しずつ心の距離を縮めていく様子が描かれます。

モニュメントは、この作品に登場する３メートルの猫が「もし本当に現れたら？」というコンセプトのもと、グレーの毛並みが特徴の「ブリティッシュショートヘア」をモチーフに、3mの実物大で作られました。ニッサン・クロッシングでは、オーラの実車の上に寝そべるような姿勢で猫が展示されており、SNSには「日産クロッシングにデカい猫がいる」「銀座の日産の猫がデカすぎて非常にカワイイ お出かけの際に是非ご覧あれ」など、早くも反響が集まっています。

日産はモニュメントの展示とともに、この巨大な猫の“愛称”を募集するキャンペーンを展開するとのこと。愛称はドラマの脚本を手掛けた、お笑いコンビ「空気階段」の水川かたまり氏によって12月上旬ごろに決定されます。