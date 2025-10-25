ゆず、自身初の“弾き語り”アリーナツアー来年開催へ 全21公演【日程＆会場一覧】
ゆずが、来年5月より、自身初となる弾き語りアリーナツアーを開催することが決定した。全21公演の内容で、きょうからファンクラブ「ゆずの輪」会員向けに、先行チケット受付を開始した。
【ライブ写真多数】多彩なステージ！ゆずの横浜アリーナ公演の様子
きょう25日にデビュー25周年を迎え、きょう東京・有明アリーナで開催された「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ ITOCHU」の公演中にサプライズで発表した。
「弾き語り」は、デビュー前に行っていた横浜・伊勢佐木町での路上ライブを原点とし、ゆずのひとつの音楽スタイルとして確立した。
これまで大規模会場での弾き語りライブ、ホール・ライブハウス規模での弾き語りツアーは行ってきたが、アリーナ規模の弾き語りツアーは自身初となる。2027年にデビュー30周年を迎えるゆずが、再び弾き語りに向き合い、今だからこそ表現することができる弾き語りライブを届ける。
■弾き語りツアー「ゆず弾き語りアリーナツアー 2026」
●2026年
5月4日(月・祝)セキスイハイムスーパーアリーナ
開場 15:00/開演 16:00
5月5日(火・祝)セキスイハイムスーパーアリーナ
開場 15:00/開演 16:00
5月16日(土)日本ガイシホール
開場 15:00/開演 16:00
5月17日(日)日本ガイシホール
開場 15:00/開演 16:00
5月23日(土)広島グリーンアリーナ
開場 15:00/開演 16:00
5月24日(日)広島グリーンアリーナ
開場 15:00/開演 16:00
5月30日(土)長崎スタジアムシティHAPPINESSARENA
開場 15:00/開演 16:00
5月31日(日)長崎スタジアムシティ HAPPINESSARENA
開場 15:00/開演 16:00
6月6日(土)Kアリーナ横浜
開場14:30/開演 16:00
6月7日(日)Kアリーナ横浜
開場14:30/開演 16:00
6月13日(土)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
開場 15:00 開演 16:00
6月14日(日)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
開場 15:00/開演 16:00
6月23日(火)大阪城ホール
開場 17:30/開演 18:30
6月24日(水)大阪城ホール
開場 17:30/開演 18:30
7月11日(土)マリンメッセ福岡A館
開場 15:00 開演 16:00
7月12日(日)マリンメッセ福岡A館
開場 15:00/開演 16:00
7月18日(土)サンドーム福井
開場 15:00/開演 16:00
7月19日(日)サンドーム福井
開場 15:00/開演 16:00
7月24日(金)横浜アリーナ
開場 17:30/開演 18:30
7月25日(土)横浜アリーナ
開場 15:00/開演 16:00
7月26日(日)横浜アリーナ
開場 15:00/開演 16:00
