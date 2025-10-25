城島茂、森本慎太郎ら率いて“立ち入り禁止エリア”へ “赤い将軍”幻の伊勢エビ探す
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一氏（同志社大学助教授）、木村尚氏（海洋環境専門家）が、26日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演。東京湾の入り口である神奈川・城ヶ島の秘密のエリアに潜入し、ぬいぐるみサイズの巨大伊勢エビ“赤い将軍”を探索する。
【番組カット】立ち入り禁止区域で…伊勢エビと格闘する森本慎太郎
東京から1時間半の人気観光地・城ヶ島には、一般の人は立ち入り禁止となっている秘密のエリアが存在する。漁師たちが大切に保護・管理するそのエリアには、豊かな海でしか育つことができない“エビの王様”であり、“赤い将軍”の超巨大伊勢エビが生息している。
DASH海岸の海づくりにつながるならと、特別に撮影許可をもらった出演者は、「ワクワクしますね」「どんな世界だろう？」と期待に胸を膨らませて潜入する。“赤い将軍”がいるポイントまでは、一歩足を踏み外せば大海原に落ちてしまう険しい崖道。道なき道を悪戦苦闘しながら突き進み、ようやくたどり着いた場所は、100年前と変わらない手つかずの磯だった。まるで南国のような美しさに「絶景だ！」と感激する。
潮の流れが速く、遊泳・潜水禁止の危険な沖合に“赤い将軍”が潜んでいるという。さっそくハイパワーの水中ドローンで海の中を探索すると、そこには、たくさんの魚が住みつく“海の森”があった。その場所に生息する“赤い将軍”は一体どれほど大きいのか。海底に網を張り、泳いでいる魚を網の目に絡ませる「刺し網」で捕獲作戦を決行。“海のまんじゅう”や“海底の枕”など、世にも珍しい生き物が次々とかかる中、「来たー！」「こんなデカいの！？」「バケモンだ！」と衝撃のサイズの巨大伊勢エビが現れる。
そして、捕獲した赤い将軍をお造り、しゃぶしゃぶ、天丼、エビミソたっぷりのみそ汁などのフルコース料理に。ブリンブリンの食感を「めっちゃうまい！」「城ヶ島すごい！」と堪能する。
